Chronique. Pitcher ma candidature pour un job

Je dois me préparer bientôt à chercher mon premier emploi. J’ai commencé à bosser sur mon CV, mais je ne sais pas trop comment «pitcher ma candidature» lors de l’entretien. J’ai lu/vu tellement de choses qui disent une chose et son contraire que je suis perdu… LP – Casa

Rappelez-vous que votre recruteur en sait déjà beaucoup sur vous avec votre CV, alors faites en sorte d’être aussi bien informé sur lui !

Il y a en effet beaucoup de bons conseils qui sont donnés sur le Net, sauf pour une catégorie : tout ce qui vous éloigne de votre authenticité et s’apparente plus à de la manipulation. En fait, à force d’utiliser des mots lisses avec des réponses parfaites à des questions prévisibles, l’entretien de recrutement s’apparente plus à une pièce de théâtre qu’à un moment de vérité.

Soyez vous-même

Ainsi, nous avons des défauts qui n’en sont pas vraiment, comme le fameux «je suis trop exigeant, perfectionniste», le recruteur faisant «semblant» d’y croire et le candidat tentant d’endosser le rôle de l’acteur qui donne la bonne réplique. Ce temps est révolu : soyez vous-même !

Si vous êtes stressé : dites-le. Si vous ne savez pas vous organiser, dites-le aussi, et enchaînez en demandant si une formation dans ce sens est prévue, ce qui démontrera votre franchise et votre envie de progresser (qualités vraiment appréciées en entreprise).

Pour «pitcher votre candidature», il vous suffit de vous mettre dans les chaussures de votre recruteur qui veut savoir :

– Si vous êtes quelqu’un de fiable, qui saura s’intégrer, progresser (votre potentiel d’apprentissage) et performer ;

– Qui vous êtes, quels sont vos aspirations, vos objectifs de vie, et en quoi son entreprise pourrait y répondre.

Alors, pitchez votre entretien en commençant par ;

– Pourquoi vous avez choisi ces études et ce qu’elles vous ont appris ainsi que vos expériences (stages).

– Enchaînez par ce que vous appréciez dans la stratégie, la culture ou les valeurs de l’entreprise et le lien avec vos aspirations.

– Puis, concluez par une question comme «quel serait le type de projet dans lequel je serai impliqué ?» Ce qui démontrera à la fois votre envie d’être utile, mais aussi une dose de confiance en vous en mode «light» appréciée par les recruteurs.

A vous de jouer !