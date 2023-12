Chariot s’allie à Energean pour le développement de la licence Lixus

L’explorateur gazier Chariot a signé des accords de partenariat avec le groupe Energean portant sur la licence offshore de Lixus, sur laquelle se situe le projet de développement de gaz d’Anchois, ainsi que sur la licence offshore de Rissana.

L’accord a pour objectifs d’assurer un financement à Chariot ainsi qu’au projet par le biais d’un paiement initial, d’un paiement différé et potentiellement d’un portage complet jusqu’à la mise en production, Chariot conservant une participation importante dans le projet.

Il s’agit également d’accélérer la croissance du portefeuille, avec la possibilité d’augmenter considérablement la taille du développement et de cibler d’autres objectifs d’exploration sur les licences de Lixus et de Rissana.

Energean détiendra ainsi des participations de 45% et 37,5% relatives aux licences de Lixus et de Rissana respectivement, et prise en charge opérationnelle des deux licences.

Chariot conservera une participation de 30% et 37,5% dans Lixus et Rissana respectivement, et ONHYM conservera une participation de 25% dans chaque licence ;

Selon les termes de l’accord, Chariot recevra 10 millions de dollars payables à la conclusion de la transaction, 15 millions payables à la décision finale d’investissement et 85 millions de dollars bruts de portage incluant entre autres. A la conclusion du forage du puits d’Anchois, Energean aura le droit d’acquérir 10 % supplémentaires des parts de Chariot dans la licence Lixus pour 850 millions de dollars de portage pour le développement jusqu’à la mise en production.

Tirant parti de leur expertise combinée pour co-développer Anchois, les parties sont alignées sur les prochaines étapes du développement du projet, incluant entre autres le forage d’un nouveau puits, à l’est du champ d’Anchois, et la réalisation d’un test de production en 2024, les négociations du contrat pour l’appareil de forage étant avancées.

L’accord prévoit aussi l’expansion du plan de développement offshore existant, afin de permettre une production potentielle nettement plus élevée et la finalisation des négociations en cours sur les ventes de gaz en vue de répondre de façon prioritaire aux besoins énergétiques du Maroc.

Les deux parties feront aussi progresser l’exploration sur Lixus et Rissana, incluant entre autres une campagne sismique en 2024.

«Cet accord est essentiel pour l’ensemble du domaine offshore du Maroc, sur sa côte atlantique, un actif énergétique clé pour le Royaume. Nous souhaitons la bienvenue à Energean sur ces licences car ces investissements importants contribueront grandement à la monétisation des ressources du pays et à notre ambitieuse stratégie énergétique», a déclaré Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.