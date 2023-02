Ces gadgets qui facilitent la vie des cadres

Montres connectées, stylos intelligents, oreillettes Bluetooth, clavier tactile…, certains gadgets de bureau sont devenus en quelques années indispensables pour les férus de technologie. Que ce soit pour gagner du temps, automatiser des procédés répétitifs, faire plusieurs choses à la fois ou simplement se sentir mieux sur son poste de travail, ils présentent plusieurs atouts.

Par exemple, la montre intelligente ou smartwatch est devenue un must-have. Elle intègre une variété de fonctions de communication. Associée au smartphone, elle affiche aussi bien les notifications du téléphone, les appels que les SMS entrants. Mais encore, la gestion de la playlist ou du calendrier, le suivi des activités physiques, du sommeil, du nombre de pas effectués dans la journée ou des déplacements par le biais de la fonction GPS. Rien que ça! Apple, Huawei, Samsung, Fitbit, Xiaomi…, pour ne citer qu’eux, sortent fréquemment de nouveaux modèles, toujours avec de nouvelles fonctionnalités.

Votre stylo peut également être connecté. Il ne se contente pas d’écrire mais aussi de stocker les écrits. Il dispose notamment d’un disque dur intégré, un haut-parleur et un microphone. Il garde en mémoire les discussions qui ont animé une réunion et autres fonctions et non des moindres, il suffit de pointer un mot de la prise de notes pour que le crayon retrouve le moment précis où il a été prononcé dans l’enregistrement audio. Certains modèles peuvent coûter plus de 2.000 DH.

Autre tendance du moment, les oreillettes Bluetooth sont très prisées par bon nombre de cadres, encore plus par les commerciaux. Elles apportent confort et sont équipées de fonctions intelligentes : interagir verbalement avec son téléphone portable, rédiger une note orale, l’envoyer ou simplement l’enregistrer, rédiger un SMS ou même lancer une application…. Certaines gammes offrent une autonomie de 15 heures.

Enfin, la panoplie de gadgets peut être élargie aux scanners de poche, aux tablettes dernière génération, aux clés USB à diffuseur d’huiles aromatiques, aux claviers tactiles… Décidément, la technologie ne s’arrête jamais.