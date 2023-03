Ces applications qui facilitent le quotidien des cadres

Siri, Get It Done, Evernote, Tome…, plusieurs applications peuvent aider à travailler de manière facile et intuitive. On les a testées pour vous.

De nombreuses applications professionnelles existent aujourd’hui, au point qu’on peut s’y perdre. Il s’agit donc de trouver celle qui convient à sa logique et à sa manière de s’organiser. Exemple: si vous avez l’habitude de travailler avec des post-it, sachez qu’il est possible de les créer sur l’écran avec l’application Post-It Notes et de les organiser pour en faire des mini-maps.

Toujours en matière d’organisation de tâches, l’appli Get It Done ne se contente pas de les classer sous forme de to-do-list ou de notes, mais aussi d’amorcer la planification de ces tâches selon le modèle de la matrice Eisenhower (urgent, important…) afin de connaître ses priorités chaque jour.

Pour la prise de notes, là aussi vous avez l’embarras du choix entre Evernote, Google Keep, Simplenote ou encore Microsoft Onenote. Le bloc-note digital permet quant à lui de saisir les idées dès qu’elles se présentent et de les partager entre tous ses équipements.

Autre bijou de technologie, Dragon Dictation, un logiciel de reconnaissance vocale efficace pour retranscrire ses enregistrements.

Il suffit de parler pour voir ses paroles apparaître instantanément à l’écran. On peut ainsi travailler sans toucher son PC !

Pour les cadres habitués aux présentations visuelles, Tome permet pour sa part de transformer le discours de sa présentation en une histoire captivante grâce au storytelling. Cela se fait facilement grâce aux nombreuses fonctionnalités mises à disposition et au système Drag and Drop qui offre une excellente expérience utilisateur. Sur l’interface, des options assez classiques sont proposées, comme l’ajout de visuels ou de textes en un clic. Elle permet aussi d’intégrer un prototype, d’ajouter des éléments 3D, de découper une vidéo en un clin d’œil ou encore d’insérer du contenu directement puisé du web.

Enfin, en matière d’assistant vocal, l’incontournable Siri permet de réaliser plusieurs interactions entre la voix de l’utilisateur et les applications du système iOS comme le navigateur internet, les applications de SMS, l’application téléphone, l’application mail et bien d’autres.

Tome, pour soigner vos visuels

C’est l’outil idoine pour les habitués des présentations visuelles. Grâce à de nombreuses fonctionnalités de création, il permet de créer et d’animer vos présentations plus rapidement et de façon plus captivante. Tome permet aussi d’intégrer un prototype, d’ajouter des éléments 3D, de découper une vidéo… L’application est gratuite.

Siri, l’assistant à portée de main

Grâce à la voix de l’utilisateur, l’application peut effectuer plusieurs tâches : faire un appel avec l’application Téléphone, dicter un SMS à envoyer, une recherche à faire sur le web, jouer un morceau de musique avec l’application Musique, lancer un itinéraire avec Plans, chercher des établissements à proximité, activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

Evernote, pour votre mémoire

Une image, des mémos, des notes : cette application permet d’enregistrer toutes sortes d’informations. Evernote est utilisable dans plusieurs environnements, avec de nombreux appareils et/ou plateformes différentes. Les notes peuvent être triées dans des carnets, être taguées, annotées, éditées, commentées et retrouvées via un module de recherche.