CDG Capital au chevet de la Côte d’Ivoire pour le lancement d’un projet financier structurant

CDG Capital a accompagné la CDC-CI en tant que conseiller sur l’ensemble des phases nécessaires à la mise en place de la Facilité d’Investissement à Long Terme (FILT), dénommée aujourd’hui CDC-CI Capital. La mise en place de la FILT est un projet structurant et stratégique de l’Etat de Côte d’Ivoire.

A cette occasion, Khalid Safir, directeur général de la CDG a adressé à cette occasion ses compliments et félicitations au conseiller du Premier ministre ivoirien, Arthur Coulibally, et à la Caisse des Dépôts et Consignations avec à sa tête le Directeur Général Lassina Fofana, pour «l’amitié et l’esprit qui a régi nos relations mais surtout pour l’excellent travail qu’ils ont accompli avec professionnalisme et bienveillance». Il a également exprimé toute sa fierté pour la réussite, grâce à l’ensemble des forces vives, de ce projet hautement stratégique et structurant.

Safir a aussi salué la coopération, l’enthousiasme et la synergie marocco-ivoiriennes qui ont été de puissants moteurs, appelant dans ce sens à la conjugaison des efforts «pour construire une Afrique plus résiliente et plus forte».

A titre de rappel, CDG Capital et la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire avaient signé, le 18 octobre 2022, une convention de partenariat portant sur l’assistance technique dans la mise en place de la Facilité d’Investissement à Long Terme (FILT), filiale de la CDC-CI.