Casablanca : Jazouli inaugure le nouveau centre de cybersécurité de Deloitte

Situé à Casablanca Finances City, le Deloitte Morocco Cyber Center (DMCC) a pour vocation d’accompagner le développement de la sécurité numérique et d’offrir des expertises innovantes et stratégiques aux clients du Maroc, d’Afrique et du monde.

Inauguré ce mercredi en présence de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, ce nouveau centre d’expertise vient répondre à la demande croissante du marché de la cybersécurité et apporte une forte valeur ajoutée en matière de veille, de diagnostic, de conseil et d’accompagnement dans le déploiement de stratégies et solutions en cybersécurité

D’une superficie de 2.000 m², le DMCC est équipé des dernières technologies. Il vient compléter le dispositif mondial de Deloitte en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. L’entreprise souhaite ainsi marquer son ancrage au Maroc et renforcer sa contribution en matière de sécurité numérique en Afrique.

«Le développement des activités de cybersécurité de Deloitte au Maroc renforcera le secteur numérique et la souveraineté numérique du Royaume et permettra la création de centaines d’opportunités d’emplois qualifiés», s’est félicité le ministre.

Plus généralement, a-t-il souligné, l’outsourcing est un secteur prioritaire pour le Royaume. Générant plus de 14 MMDH à l’export et 120.000 emplois, le Maroc a la première infrastructure IT en Afrique du Nord et est le second pays africain avec la connexion fixe à large bande la plus rapide. C’est donc naturellement que ce secteur fait partie de ceux qui sont primés dans la nouvelle charte de l’investissement.​

Le Deloitte Morocco Cyber Center compte actuellement une centaine d’ingénieurs marocains et africains dont 50% de femmes. Avec pour objectif de rassembler plus de 450 experts à l’horizon 2025.

«La qualité de la formation des ingénieurs marocains, la disponibilité de profils hautement qualifiés et polyglottes et le cadre réglementaire favorable sont les principaux critères qui ont déterminé Deloitte à choisir le Maroc pour implanter le DMCC», a commenté à cette occasion Imade Elbaraka, associé, responsable des activités cybersécurité pour Deloitte France et Afrique francophone, et président de Deloitte Morocco Cyber Center.