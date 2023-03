BTP : une cagnotte de plus de 45 milliards DH

Le ministre Nizar Baraka a indiqué que ce montant global de 45 milliards de DH est réparti sur les secteurs de l’eau (14 milliards de dirhams), des routes et autoroutes (environ 13,6 milliards de DH), des ports (5,05 milliards de DH) et des équipements publics (13 milliards de DH). Cette annonce a été faite lors de son intervention à l’ouverture d’une journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés de BTP du ministère et des établissements sous sa tutelle.

Après avoir noté que la mobilisation de l’assiette foncière demeure l’un des mécanismes les plus importants contribuant à la réalisation des diverses infrastructures publiques, il a confirmé que les services du ministère de l’Equipement et de l’Eau et des établissements sous sa tutelle sont soucieux de prendre toutes les mesures proactives nécessaires à la mobilisation des biens immobiliers en relation avec la mise en œuvre de leurs programmes. Et ce, en procédant notamment à la programmation des fonds nécessaires qui sont de l’ordre de 1,5 milliard de DH pour l’exercice 2023.

De même, les services du ministère œuvrent pour l’établissement d’un système efficace à même de prévenir les litiges sur les marchés publics, et les litiges en général, en assurant leur bonne gestion à travers des solutions alternatives consensuelles conformément aux mécanismes et procédures judiciaires en vigueur.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion pour M. Baraka de présenter les projets les plus importants lancés en 2022, mettant en avant l’importance du secteur des BTP et son rôle pivot dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles.