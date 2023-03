BOA fait la promotion de la Charte de l’investissement

L’objectif est de présenter la nouvelle Charte et d’échanger autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé.

Bank of Africa (BOA) a lancé, lundi à Rabat, un cycle de rencontres régionales, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). Objectif : accompagner la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement au profit des investisseurs et porteurs de projets à travers l’ensemble des régions du Royaume.

BOA a réuni les opérateurs économiques de la Région Rabat-Salé-Kénitra, dans le but de leur présenter la nouvelle charte de l’investissement et d’échanger autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé.

Le directeur général exécutif du groupe bancaire, Khalid Nasr, a souligné que dans ce contexte riche en initiatives à la faveur de l’investissement, BOA s’inscrit pleinement dans cette dynamique à travers le soutien des activités productives, la communication autour des dispositifs de la nouvelle charte de l’investissement et la vulgarisation de ses mécanismes auprès des acteurs économiques dans les différentes régions du Royaume ainsi qu’auprès de la diaspora marocaine.

Dans ce sillage, la tournée organisée au niveau de l’ensemble des régions du Royaume, qui a démarré le lundi 20 mars à partir de Rabat, vise à faciliter l’accès et la compréhension de la nouvelle charte aux entreprises et aux porteurs de projets en les éclairant sur les opportunités intéressantes qu’elle peut offrir, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki a noté que la dynamique de l’investissement doit être lancée par l’ensemble des forces vives et des parties prenantes, mettant en exergue la nécessité de créer un choc positif de l’investissement privé au Maroc. «Nous nous retrouvons aujourd’hui dans un moment clé pour le développement de notre pays avec des objectifs fixés à l’horizon 2035, auxquels l’AMDIE souscrit», a-t-il poursuivi, relevant que le Maroc à tous les moyens de les atteindre.