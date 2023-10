Benguérir : Coup d’envoi du Forum Agrichain Investment in Africa

Les travaux de la première édition du Forum “Agrichain Investment in Africa”, un événement majeur pour l’agriculture africaine, se sont ouverts, ce mardi à Benguérir.

Ce forum, qui se tient dans le cadre de l’événement “Voice of Africa”, vise à catalyser l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles, grâce à une collaboration accrue entre les parties prenantes.

Cette rencontre réunit les acteurs clés du secteur, notamment les entrepreneurs, les start-up, les investisseurs, les banques et les agences de développement, ainsi que les représentants du secteur public, créant ainsi un espace propice au networking favorisant l’émergence de projets de collaboration destinés à être concrétisés prochainement selon une approche intégrée.

Cette dynamique apporte des réponses opérationnelles aux problématiques de financement et d’investissement dans les chaînes de valeur agricoles, en perspective des enjeux stratégiques de souveraineté alimentaire, de durabilité et d’innovation technologique et financière.

A cette occasion, le vice-président en charge du business développement chez Innovx, Othmane El Yaalaoui, a indiqué que l’objectif de cette rencontre est de contribuer de manière concrète à l’accélération de l’investissement dans le secteur agricole en Afrique.

Ce forum, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse, est prioritairement au service des porteurs de projets, le but étant de leur fournir un espace de rencontres avec les investisseurs et catalyseurs de financement et d’innovation technologique pour maximiser les chances de réussite de leurs projets.

Et de noter que cette première édition du forum sera suivie de rencontres itinérantes en Afrique et d’éditions ultérieures du forum pour entretenir la dynamique de collaboration et de networking et suivre activement la réalisation des projets de collaboration.

De son côté, le vice-président principal pour l’Afrique de l’Ouest à OCP Africa, Mohamed Hettiti, s’est dit ravi de s’associer à Innovx pour organiser cet événement majeur réunissant des personnalités influentes de toute la chaîne de valeur agricole pour aborder les défis et les perspectives liés à l’investissement dans ce secteur au niveau de l’Afrique.

Selon lui, cette session inaugurale marque le début d’une tradition annuelle, appelée à rassembler les leaders d’opinion pour lancer des investissements novateurs et contribuer à la transformation durable de l’agriculture sur le continent.

Cet événement soutient la réalisation des Objectifs de développement durable du continent en favorisant le recours à des instruments financiers adaptés et en appelant à la mobilisation d’investissements agricoles durables.

Groupe multidisciplinaire et multisectoriel engagé à relever les défis globaux de la durabilité et à contribuer au leadership technologique du Maroc, Innovx combine les métiers d’investisseur, d’incubateur technologique et de business developper pour concevoir, développer et déployer à échelle industrielle des entreprises et des écosystèmes technologiques innovants, performants et à fort impact environnemental et social.