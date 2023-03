Awrach, Forsa et Intelaka ont donné des résultats tangibles

Les programmes innovants lancés ou dynamisés en 2022 par le gouvernement visent un nouvel élan de l’économie nationale, notamment en matière d’amélioration de l’employabilité. L’objectif étant, dans le cadre de la conjoncture actuelle difficile et suite aux diverses crises, de renforcer les opportunités d’insertion professionnelle et d’encourager l’initiative individuelle.

Les programmes se poursuivent en 2023…

Initiés par les pouvoirs publics, ces programmes sont menés dans le cadre de partenariats entre les départements ministériels, les établissements publics, les autorités locales et les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises du secteur privé. On notera par ailleurs que ces programmes concernent les différentes tranches d’âge et les spécificités territoriales et ceci afin d’accompagner les exclus du marché du travail, faciliter leur insertion économique et renforcer les chances d’intégration professionnelle sur le plan territorial, sans conditions de qualifications.

Selon les bilans d’étape, les programmes ont, globalement, connu du succès.

Concernant Awrach, le gouvernement a annoncé 103.599 bénéficiaires, dont 30% de femmes. On retiendra également que 30.000 bénéficiaires sur 100.000 ont reçu une formation leur permettant d’accéder au marché du travail. Aussi, il est noté que 70% des bénéficiaires du programme ne disposent pas de diplômes. Awrach est ainsi le premier programme gouvernemental assurant un emploi à cette catégorie de la population avec des salaires supérieurs aux salaires minimums et une inscription à la CNSS.

Après le programme «Awrach», a été lancé «Forsa», le deuxième projet qui s’inscrit dans la politique de lutte contre le chômage, de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Le programme vise certes les jeunes de plus de 18 ans, résidents au Maroc et les Marocains établis à l’étranger, qu’ils soient porteurs d’idées ou de projets d’entrepreneuriat ou fondateurs de TPE de moins de 3 ans.

Le programme leur offre l’accompagnement et le financement dont ils peuvent bénéficier sans aucun pré-requis de diplôme, de qualification ou d’expérience. Piloté par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Forsa a enregistré, durant sa première année, plus de 168.000 candidatures qui ont été soumises via la plateforme numérique du programme. Près de 61% des programmes sont concentrés sur des petites villes et des zones rurales.

Ce programme a concerné divers secteurs économiques tels que le tourisme, l’agriculture, l’artisanat, l’e-commerce, le commerce de proximité ainsi que des projets innovants tels que des programmes digitaux intelligents et des projets d’énergies renouvelables.

On retiendra enfin que «Forsa» consacre l’équité territoriale en donnant une forte impulsion aux économies locales. Près de 10.000 porteurs de projets ont été ainsi accompagnés.

Intelaka offre un financement pouvant aller jusqu’à 1,2 MDH

Le programme Intelaka, lancé depuis 2019 sur instructions royales vise, de son côté, l’appui et le financement des entreprises. Ciblant les jeunes diplômés, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, les entreprises exportatrices et les TPE, il offre un financement pouvant atteindre 1,2 million de dirhams avec un taux de 2% pour Damane Intelak et 1,75% HT pour Damane Intelak Al Moustatmir Al Qarawi. Selon les derniers chiffres disponibles, les prêts accordés dans le cadre de ce programme ont dépassé 6 milliards de dirhams. Ce sont 44.700 crédits qui ont été distribués au profit de 28.700 bénéficiaires.

Ces financements devraient permettre la création de 97.000 postes d’emplois et générer des investissements d’environ 13,7 milliards de dirhams. Intelaka a presque atteint les objectifs projetés lors de son lancement en termes de nombre de bénéficiaires (13.500 prévus chaque année) et les a dépassés s’agissant des emplois créés (27.000 attendus par an).

Vu les résultats positifs enregistrés par les programmes durant leur première année de mise en œuvre, le gouvernement a décidé de les reconduire en 2023. En effet, l’objectif fixé d’accompagnement des porteurs des projets ou encore d’inserction des jeunes dans le monde du travail a été atteint. Pour maintenir la cadence, le gouvernement a mobilisé un budget de 2,25 MMDH pour la poursuite du programme Awrach. L’objectif est de permettre la création des 250.000 emplois prévus au départ.

Ceci se fera dans le cadre de chantiers publics de petite et moyenne envergure. Le programme «Awrach 2» se compose de deux volets.

Awrach 2 vise en particulier les personnes non diplômées

Le premier volet, relatif aux chantiers généraux provisoires, est étalé sur une durée moyenne d’environ 6 mois et vise les personnes confrontées à des difficultés d’accès au marché du travail, ainsi que les personnes ayant perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire ou pour d’autres raisons. Le second volet est relatif, quant à lui, aux chantiers pour le soutien de l’insertion durable, qui visent particulièrement les personnes non diplômées, qui sont employées par les entreprises, les coopératives, les associations et les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de dirhams au cours des 3 dernières années.

Par ailleurs, d’autres avantages sont accordés aux bénéficiaires des chantiers de soutien à l’insertion durable. Ainsi, les personnes non diplômées et embauchées par les entreprises, coopératives et associations, seront intégrées pour une durée d’au moins 12 mois. Elles bénéficieront d’un renforcement de leurs compétences à travers des formations qualifiantes financées par l’Etat qui accordera également aux employeurs une subvention incitative d’un montant de 1.500 dirhams par mois, pendant une durée de 9 mois pour chaque bénéficiaire intégré.

En ce qui concerne Forsa qui a atteint, selon le bilan de 2022, 100% de ses objectifs de départ, une deuxième édition a été lancée pour cette année. La Loi de finances 2023 a ainsi alloué une enveloppe budgétaire de 1,25 MMDH qui comprend un prêt d’honneur allant jusqu’à 100.000 DH, à taux nul, dont une subvention de 10.000DH pour l’ensemble des projets retenus. Ce prêt qui, au final, s’élève à 90.000 DH est remboursable sur une période maximale de 10 ans, avec un différé de 2 ans.