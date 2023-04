Autoroutes du Maroc : Plus de 900 MDH de pertes en 2022

Un marché des changes défavorable a impacté l’endettement et la profitabilité de l’entreprise publique, qui a malgré tout maintenu son effort d’investissement.

La Société nationale des autoroutes du Maroc vient de publier ses résultats annuels 2022 après la réunion de son conseil d’administration présidé par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’eau.

Le chiffre d’affaires social s’élève à plus de 3,38 MMDH, en hausse de 5,5% par rapport à 2021, retrouvant ainsi le niveau de référence de 2019 avant Covid. Le chiffre d’affaires consolidé ressort, quant à lui, à plus de 4 MMDH en croissance de 6%.

Toutefois, malgré le bon comportement des revenus de l’entreprise, le marché de changes (Forex) a eu un fort impact sur la dette et la profitabilité du groupe. Ainsi, en social, la dette a augmenté de 300 millions de dirhams par rapport à 2021 «à cause du Forex», pour afficher un solde de 39,18 MMDH à fin décembre 2022.

C’est le cas également pour le résultat net social, «fortement impacté par un Forex défavorable», et qui s’établit à -669 MDH. Hors impact Forex, le résultat social serait de + 111 MDH, fait savoir ADM. En comptes consolidés, le résultat net en Normes IFRS, également impacté par le Forex, est de – 910 MDH.

Côté investissements, ils ont atteint 623 MDH en 2022 et concernent essentiellement les projets de triplement et d’automatisation. L’investissement net affiche un total de 68,76 MMDH, en augmentation de 0,4% par rapport à 2021.

Les projets en cours

ADM rappelle avoir démarré l’année 2022 avec le lancement de la dernière ligne droite du chantier stratégique de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, notamment les deux derniers lots (Lots 2 et 3). À fin 2022, les travaux ont atteint un état d’avancement de l’ordre de 33% et de 22% respectivement, «ce qui est en avance par rapport au planning prévisionnel malgré les difficultés rencontrées tout au long du tracé, notamment en termes de gestion du trafic très élevé sur ces axes autoroutiers nécessitant de hautes exigences en matière de sécurité, de technicité et d’innovation», souligne la société.

Le déploiement du programme des grosses réparations de la chaussée autoroutière 2021-2023 s’est également poursuivi durant l’année écoulée. ADM dit s’être appuyée pour cela sur un écosystème 100% marocain et sur des moyens technologiques de pointe permettant la segmentation du réseau, la collecte de données périodiques et la priorisation des sections à traiter.