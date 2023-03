Automobile : L’hybride «Made in Morocco», c’est dans un an !

L’usine de Renault Group Tanger va accueillir la fabrication du véhicule Dacia Jogger dès le deuxième trimestre 2024. L’annonce vient d’être faite par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie. «Ce projet vient conforter l’ambition industrielle du Royaume de réussir la transition vers l’électrification et la mobilité durable et de se positionner en tant que hub automobile le plus compétitif à l’échelle mondiale», commente le ministre.

La fabrication de Jogger, et notamment la version hybride 140, à l’usine de Tanger, sera portée par la ligne 2 du site industriel qui intégrera un process propre à la technologie hybride, avec une capacité de production allant jusqu’à 120.000 véhicules par an. Cette industrialisation s’accompagnera d’un projet de robotisation adapté et soutenu par une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage.

Un programme spécifique sera mis en place pour accompagner la montée en compétence des collaborateurs de l’usine. Les équipes tangéroises bénéficieront ainsi de formations techniques dans de nouveaux domaines d’expertise, tels que la technologie hybride et l’électronique associée à cette nouvelle technologie. Au total, ce sont près de 6.000 heures de formation qui seront dispensées à 550 collaborateurs. Le lancement de la production du premier véhicule hybride sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine. Ce projet, piloté par les équipes marocaines d’ingénieurs, lui conférera un nouvel avantage compétitif fort.

Ce nouveau projet industriel de véhicules hybrides, une première dans l’industrie automobile nationale, marque une nouvelle étape dans la fabrication marocaine et renforce notre rôle de locomotive de la filière automobile nationale», indique Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Group Maroc.