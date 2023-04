AMG Packaging lance une usine de production d’emballages agricoles et agroalimentaires

D’une enveloppe de 266 MDH, l’usine devra permettre la création de 170 emplois directs et indirects. Ce projet contribuera au transfert au Maroc de savoir-faire et de technologies, mais aussi à la substitution aux importations des emballages agroalimentaires en carton.

La société AMG PACKAGING a lancé les travaux de construction de son usine de production d’emballages agricoles et agroalimentaires, à Marrakech. Filiale du groupe italien PRO-GEST, l’usine nécessitera un investissement global de 266 MDH, permettant, à terme, la création de 170 emplois directs et indirects. « Le projet de la société AMG PACKAGING est un exemple concret de la politique industrielle ambitieuse que nous menons au Maroc pour renforcer la souveraineté industrielle nationale en général et celle du secteur agro-alimentaire en particulier et s’inscrit opportunément dans le cadre du chantier que nous avons lancé avec les opérateurs de l’agro-industrie et des secteurs fournisseurs pour encourager le sourcing local » s’est exprimé Ryad Mezzour, ministre de l’industrie, à cette occasion.

Il faut savoir que les emballages en papier carton représentent une part significative des importations des achats d’intrants manufacturés pour le secteur agroalimentaire avec un montant estimé à 1,35 MMDH. Ce qui représente un gisement d’investissements et d’opportunités importants dans ce marché en constante évolution.

Outre sa participation à la substitution aux importations des emballages agroalimentaires en carton, ce projet contribuera au transfert au Maroc de savoir-faire et de technologies. L’unité industrielle adoptera en effet des technologies respectueuses de l’environnement, utilisées par le Groupe dans ses usines en Europe. Par ailleurs, le projet constitue un jalon important dans les plans d’expansion du Groupe, puisqu’il lui permettra de soutenir sa croissance et d’améliorer son positionnement à l’international.