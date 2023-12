AMEE : 3 MDH pour l’élaboration de plans régionaux d’efficacité énergétique

Il s’agit de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khénifra. À un coût global de 3 millions de dirhams, la mission du prestataire porte sur deux volets. Le premier concerne un rapport sur l’état des lieux de la consommation énergétique et le second sur le plan d’action pour chaque région.

Il s’agit ainsi d’établir une analyse de la consommation énergétique dans les différents secteurs économiques au niveau régional, tout en mettant l’accent sur les principaux usages, les actions de l’efficacité énergétique déjà réalisées, en cours, ou planifiées. Pour cela, il faudra élaborer pour chacune des quatre régions les organismes clés producteurs et détenteurs de données énergétiques au niveau central, régional et local, liés aux secteurs du transport, bâtiment, industrie et éclairage public et qui ont un impact sur l’amélioration de la performance des services énergétiques de la région.

Le prestataire devra également développer un plan d’action régional de l’EE, détaillé, budgétisé et décliné par secteur, en concertation élargie au niveau régional, tout en tenant compte, entre autres, du rôle des sociétés régionales multiservices, des nouvelles exigences de libéralisation du marché de l’autoproduction d’électricité, des plans de développement urbain et régional…

Ensuite, une proposition de classification des mesures arrêtées devra être faite sur la base d’une pondération des critères prioritaires, tels que l’impact en termes d’économie d’énergie, de réduction de gaz à effet de serre et de décarbonation, de coût d’investissement, de délais de mise en œuvre et d’indicateurs de mesure et de suivi.