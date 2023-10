Alten Maroc lance un programme pour renforcer l’employabilité des jeunes

L’entreprise Alten Maroc, leader dans l’ingénierie et la technologie, le ministère de l’Industrie et du commerce et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont procédé, jeudi 26 octobre à Rabat, à la signature d’une convention spécifique de partenariat pour le renforcement des compétences en ingénierie. Cette convention marque un engagement dans la promotion de l’employabilité des jeunes Marocains et dans l’amélioration de la qualité de la formation en ingénierie.

À travers cette collaboration, les trois parties s’engagent à co-construire des programmes de formation par alternance pour certaines filières cibles, en adaptant l’offre de formation des ingénieurs aux besoins de l’écosystème Engineering Services Outsourcing (ESO). De plus, elles procéderont à l’identification de nouveaux métiers au sein de la filière de l’ingénierie, tout en offrant un accueil et un encadrement aux alternants pendant la durée de leur présence au sein des structures de la société Alten. Un soutien actif sera apporté pour faciliter l’insertion professionnelle des diplômés issus des formations organisées dans le cadre de la présente convention.

«Nous sommes ravis de sceller ce partenariat avec les ministères de l’Industrie et du commerce et de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Alten Maroc s’engage à soutenir les étudiants et les jeunes ingénieurs dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle, contribuant ainsi au développement de l’industrie de l’ingénierie au Maroc», a déclaré Didier Marchet, directeur des Offshore Delivery Centers de Alten Maroc, Roumanie, Inde et Pologne.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a exprimé à l’occasion son soutien à cette initiative. «Les ingénieurs compétents sont les moteurs de l’innovation et du développement industriel. Ils apportent des compétences de pointe et une expertise précieuse qui renforcent notre industrie nationale, stimulent la croissance économique et créent des emplois de haute qualité. Ce partenariat contribuera à former la prochaine génération d’ingénieurs marocains compétents qui joueront un rôle clé dans le développement de notre industrie nationale».

En marge de la cérémonie de signature de la convention tripartite, Alten Maroc a annoncé le lancement de la 2ème édition de son programme Alten Bridge. Pour cette année, Alten Maroc prévoit 30 séminaires au profit de 13 écoles et universités dans 7 villes, dont Rabat, Casablanca, Tanger, Fès et Meknès.

Ces séminaires aborderont 13 thématiques, comprenant, entre autres, le système de gestion de la qualité, la gestion et le management de projets automobiles, la digitalisation et l’industrie 4.0 appliquée à l’aéronautique.