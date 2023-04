Aïn Soltane met du gaz dans son eau

La Société des eaux minérales Al Karama, filiale de Ynna Holding, se lance à son tour dans la production d’eau minérale gazeuse en mettant sur le marché une nouvelle eau pétillante de la marque Aïn Soltane distribuée dans tout le Royaume.

La ligne d’embouteillage de cette nouvelle eau gazeuse est installée dans l’usine d’Imouzzer Kandar, à proximité de la source, sur une superficie de 2.000 m², précise l’entreprise dans un communiqué. Avec une capacité de production installée de 15 millions de litres par an, ce volume sera doublé à partir de 2026, souligne la même source.

Pour Mounir El Bari, directeur général de la Société des eaux minérales Al Karama, le lancement de ce nouveau produit constitue une «nouvelle étape de croissance» pour l’usine d’Imouzzer.

«Après l’extension de l’usine sur un terrain de 15.000 m² employant plus de 100 personnes dans la région et un investissement de plus de 40 millions de dirhams en 2021, nous avons fait place à l’innovation avec l’installation d’une station de sparkling pour gazéifier l’eau minérale naturelle d’Aïn Soltane», a indiqué le responsable.