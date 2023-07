Cultures oléagineuses : Le besoin s’élève à 8 milliards de dirhams annuellement

Les besoins du Maroc en huile et en tourteaux s’élèvent annuellement à près de 8 milliards de dirhams. Pour les assurer ne serait-ce qu’en partie, la Foléa s’engage auprès des agriculteurs afin d’augmenter les superficies des cultures oléagineuses, notamment le tournesol et le colza, et d’améliorer les rendements de la culture des céréales, tout en supprimant les périodes de jachère dans la région Casa-Settat. Cela a fait justement l’objet d’une journée de sensibilisation organisée récemment par la fédération et la Direction régionale de l’agriculture de Casablanca-Settat dans la province de Benslimane. L’occasion de présenter aux agriculteurs les avantages économiques, agronomiques et environnementaux de la culture du tournesol.

La culture des oléagineux est une très bonne tête de rotation pour les céréales, en plus des légumineuses, et montrent une résilience face au manque d’eau. D’autant que le prix garanti par l’État de 6.000 DH/T permet le développement d’une production rentable pour le monde agricole. La Foléa met aussi à disposition des agriculteurs des semences de qualité supérieure, des équipements (semoirs, moissonneuses…) et un accompagnement technique tout au long du processus de culture.

Rappelons que dans le cadre du contrat programme oléagineux «Génération Green», les agriculteurs bénéficient de débouchés commerciaux sûrs et rentables pour leurs récoltes, ainsi qu’une subvention de 40 % sur le prix de la semence sélectionnée. De plus, l’agrégation au sein de la Foléa permet aux agriculteurs de bénéficier d’avantages supplémentaires, tels que des subventions pour l’acquisition de matériel agricole moderne et performant, ainsi que des incitations pour l’équipement en systèmes d’irrigation efficaces.

L’objectif de la Foléa est de parvenir à couvrir, à terme, jusqu’à 15% de la consommation marocaine en huile.