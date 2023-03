Aéronautique : Hutchinson inaugure l’extension de son usine de Bouskoura

C’est ce mercredi 15 mars que le groupe Hutchinson inaugure l’extension de son unité de production à Casablanca. Spécialiste de la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabine, l’opérateur français mise un investissement de 12 millions d’euros, dont 30% apportés par le Maroc dans le cadre de l’écosystème aéronautique. Avec à la clé la création de 400 emplois, dont une cinquantaine d’ingénieurs. Il est à noter, en outre, que ces produits composites sont destinés à la fois aux marchés de l’aéronautique et de la défense. La filiale du groupe Hutchinson au Maroc, qui est fournisseur global pour cockpits et aménagement de cabines pour Airbus, fournit aussi Dassault Aviation, ATR, Airbus Helicopters ou Safran.