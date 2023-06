Accor se désengage de Risma, mais pas du Maroc

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie Asset light, Accor annonce avoir conclu avec Mutris, une société d’investissement de droit marocain constituée d’investisseurs privés et institutionnels, un accord aux termes duquel Accor cède à Mutris sa participation de 33% dans le capital de Risma, au prix de 130 dirhams par action et cède sur le marché les obligations Risma qu’il détient.

La réalisation de ces cessions est assujettie à certaines autorisations réglementaires. La finalisation de cette opération devrait intervenir dans le courant du troisième trimestre 2023, annonce le groupe français dans un communiqué.

Pour en savoir plus sur les enjeux de ce désengagement et l’impact sur les activités du groupe au Maroc, nous avons essayé de joindre, en vain, le top management du groupe. En tout cas, selon le communiqué publié ce lundi, «l’opération n’aura aucun impact sur les accords contractuels en cours entre Accor et Risma qui demeurent inchangés», tient à préciser Accor.

«En réorganisant capitalistiquement sa présence au Maroc, le groupe poursuit la simplification de ses participations minoritaires déjà engagée avec la cession des titres Orbis (Pologne) en 2020 et H World Group (Chine) en 2023. Accor renforce également ses moyens pour accélérer, au travers d’AGM, le développement du groupe au Maroc et continuer à jouer un rôle majeur au service de la promotion et du rayonnement de cette destination dans le monde», précise-t-on dans le communiqué.

Présent depuis 30 ans au Maroc, Accor est le premier opérateur de marques internationales du pays avec un réseau de 39 hôtels, totalisant 6.000 chambres, des marques allant de Ibis à Fairmont, en passant par Sofitel et Mövenpick, et plus de 5.000 collaborateurs sous enseignes et 4 hôtels (700 chambres) en développement.

«Le Maroc est une formidable destination et un pays doté d’atouts uniques et d’une culture inégalée de l’hospitalité. Accor y a été pionnier il y a près de 30 ans et nous y avons bâti des liens forts avec des partenaires de premier plan et des équipes engagées et talentueuses. En simplifiant notre organisation, nous nous donnons des moyens supplémentaires pour continuer à y jouer un rôle majeur, à nous y développer et à faire rayonner le patrimoine culturel et touristique du pays», a déclaré Sébastien Bazin, PDG de Accor.