40 MMDH d’investissements pour l’irrigation et l’aménagement de l’espace agricole

Le volume d’investissement prévu en matière d’irrigation et d’aménagement de l’espace agricole, dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, s’élève à 40 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.