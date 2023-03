2022, année faste pour Managem

Le chiffre d’affaires et le RNPG du groupe minier ont progressé respectivement de 30 et 88% en 2022.

Selon le communiqué financier du groupe, cette évolution positive s’explique par «la forte croissance de la production de l’Or (+39%) et la consolidation des productions des métaux de base et Cobalt» ; ainsi que «la commercialisation de la part de production de Managem provenant de la mine de Cuivre et de Cobalt de Pumpi en RDC, exploitée en partenariat avec le Groupe Norin Mining (Ex Wanbao) (+44% par rapport à l’année précédente).

L’évolution du CA s’explique aussi par la baisse des cours des métaux de Cuivre et d’Argent respectivement de 11% et 10% ; ainsi que par l’appréciation de la parité de change USD/MAD de +13%.

L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à plus de 3,34 MMDH, en progression de 23% par rapport à 2021, traduisant ainsi la progression du Chiffre d’Affaires, souligne le communiqué. Par ailleurs, poursuit la même source, sur l’ensemble de l’année, le plan d’amélioration des performances opérationnelles a permis d’atténuer l’impact négatif lié au renchérissement des coûts des intrants.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 1,615 MMDH, en hausse de 756 MDH, traduisant ainsi l’évolution positive du résultat d’exploitation.

L’année 2022 a par ailleurs été marquée par des réalisations significatives dans le développement des projets à fort potentiel du groupe, dont le démarrage des travaux de construction du projet de Cuivre Tizert au Maroc, et la signature de deux accords de partenariat entre Managem, Glencore et Renault dans le cadre du développement de la filière Cobalt pour les batteries électriques.

2022 a également été marquée par la signature d’un accord avec la compagnie minière canadienne IAMGOLD Corporation relatif à l’acquisition de trois actifs aurifères au Sénégal, Mali et Guinée, collectivement désignés les «Actifs Bambouk». Une transaction qui enrichit le portefeuille d’actifs aurifère du groupe et consolide sa position en Afrique de l’Ouest.

Côté perspectives, Managem compte poursuivre le développement des grands projets d’Or à l’international ainsi que les projets Cuivre et Cobalt au Maroc confirmant son positionnement sur les métaux porteurs de croissance.

A noter que le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire, la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action au titre de l’exercice 2022.