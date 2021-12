Zone d’accélération industrielle de Bouknadel : feu vert du gouvernement

Présenté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ce décret a été préparé dans le cadre du développement de l’offre relative au foncier industriel dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et dans le sillage de la convention de partenariat sur la réhabilitation, le développement, la commercialisation et la gestion de la zone industrielle de Bouknadel, signée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des finances, la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, la préfecture de Salé et la Société Rabat Région Aménagements, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

« Grâce à ce projet, la zone d’accélération industrielle sera créée dans la commune de Sidi Bouknadel dans la préfecture de Salé, dont la première tranche s’étendra sur une superficie de 24 hectares dédiée aux entreprises opérant dans le secteur des industries du textile et du cuir, des industries alimentaires et des industries chimiques et para-chimiques », a précisé M. Baitas.

Il s’agit également des entreprises opérant dans l’industrie automobile, les équipements aéronautiques, les équipements d’énergies renouvelables, les matériaux de construction, la métallurgie, la mécanique, l’électricité et l’électronique, ainsi que les industries plastiques et les services connexes, a-t-il ajouté.