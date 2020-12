Yan&One lance au Morocco Mall l’opération « Beauty Avenue »

Au programme, une recréation de la plus belle avenue du monde, où les lumières, l’élégance, la mode et le glamour s’entremêlent, quatre Beauty Houses proposant de vivre des moments magiques à travers des expériences inoubliables.

Yan&One poursuit sa politique d’animation innovante avec le lancement pour la première fois en Afrique, au Morocco Mall à Casablanca, de « Beauty Avenue by Yan&One », en collaboration avec des marques emblématiques à l’instar de Yves Saint Laurent, Lancôme et Armani.

L’événement est organisé, du 18 décembre courant au 18 janvier prochain, dans un écrin exceptionnel qui rappelle les plus prestigieuses activations organisées dans les grands malls de la planète. Au cœur d’un décor inspiré des Champs Élysées, « Beauty Avenue by Yan&One », s’annonce comme une célébration originale des fêtes de fin d’année avec le concours de quatre des plus grandes marques de beauté.

« L’idée est de proposer pour la première fois en Afrique ce type d’opérations spéciales réunissant quatre des plus belles marques de beauté du monde », a indiqué à la MAP, le directeur Marketing et Communication de Yan&One, Xavier Bruneau.

« Chaque maison de beauté propose une innovation exceptionnelle. Lancôme propose le Shade Finder permettant de trouver la teinte parfaite qui correspond à sa carnation, Yves Saint Laurent offre, pour la première fois au Maroc, une machine qui permet de graver et de personnaliser son parfum, tandis que la marque Armani propose l’art de faire un pack à cadeau », a souligné M. Bruneau.

« Yan&One profite de cette plateforme inédite pour dévoiler en exclusivité et en avant-première deux nouveautés de sa collection de cosmétiques Spring Summer 2021 », a-t-il annoncé, relevant que ces deux produits inédits incarneront les nouvelles tendances de l’année prochaine.

Et d’ajouter que « Yan&One mettra également à l’honneur l’art d’offrir, une de ses valeurs fondatrices. Un ruban doré autour de toutes les créations emblématiques de la marque symbolisera le lien précieux qui nous unit à nos proches, incarnant des moments de partage uniques entre amis ou en famille », notant que Yan&One proposera également ses grandes nouveautés, avec notamment sa première fragrance pour femmes, une eau de parfum signature « qui sublime et rend encore plus belle ».

Bruneau a, en outre, assuré que Yan&One a mis en place toutes les mesures sanitaires et consignes de sécurité (gels hydroalcooliques, affiches de consignes…) pour accueillir les clients dans les meilleures conditions.

« Avec YouCam Makeup, son application exclusive au Maroc, Yan&One permettra aussi de mettre en valeur tous les selfies des visiteurs à travers une large palette de couleurs eyeshadow, rouge à lèvres, mascara ou blush entièrement virtuelles. Tous les produits pourront ainsi être testés en toute sécurité, et sans faire appel aux lingettes démaquillantes », a fait savoir M. Bruneau.

Ce véritable voyage dans lequel soin, maquillage et parfum s’habillent de leur plus belles parures, sera ainsi une occasion unique pour les visiteurs de retrouver des marques iconiques dans leur version Holidays 2020.

Dans sa Beauty House, Yves Saint Laurent rendra hommage au plus emblématique des motifs de la marque. À la clé, une collection festive de maquillage et de parfums, ultra féminine et incandescente pour une saison plus flamboyante que jamais.

Pour les fêtes, Lancôme célébrera à son tour ces précieux moments de bonheur, invitant à découvrir un monde enchanté, où ses icônes sont réinventées dans un univers scintillant qui reflète la splendeur éclatante des festivités et insuffle la joie et la féérie des fêtes dans ses collections à conserver précieusement et indéfiniment.

Ouvrant les portes d’un monde fascinant et surprenant, la campagne Holiday 2020 d’Armani sera un autre temps fort avec la projection d’un film, dans lequel les spectateurs éprouveront une joie comparable à celle que provoque l’ouverture d’un cadeau. Cate Blanchett y effectue un voyage joyeux et fantaisiste au cœur de différents univers esthétiques, chacun correspondant à une des lettres du nom Armani.

Pour cette fin d’année, Beauty Avenue by Yan&One s’annonce définitivement comme le haut lieu de la beauté qui se réinvente et sublime le quotidien. Immersion innovante garantie et place à une nouvelle manière de célébrer les fêtes.

(Avec MAP)