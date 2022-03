WOOP, une autre manière de payer ses achats au Maroc

Le contactless fait de plus en plus d’adeptes et la technologie suit la tendance. Si le paiement par carte sans contact est devenu banal, le paiement par téléphone l’est encore un peu moins et voici qu’apparaît le paiement avec un bracelet contactless. La BMCI vient de lancer cette expérience au Maroc.

Avec le bracelet sans contact WOOP, le service proposé par la banque, on peut effectuer des achats au Maroc et à l’étranger jusqu’à 1 200 DH maximum par jour, sous réserve que le terminal du commerçant soit compatible avec la fonctionnalité « sans contact ». Il suffit d’approcher son bracelet du terminal du commerçant et sans saisie du code confidentiel. Pour le moment, la banque propose ce service à ses clients âgés entre 18 et 35 ans. Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à une agence du réseau de la banque ou en appelant son Centre de Relations Clients.

Selon la BMCI, ce bracelet Contactless est un moyen de paiement proposé dans un matériel silicone de première qualité, durable, résistant à l’eau et respectueux de l’environnement. Il permet d’effectuer au Maroc et à l’étranger, des paiements via la fonctionnalité intégrée dite « Contactless » ou paiement(s) sans contact sur un terminal de paiement compatible avec cette fonctionnalité. Il suffit de rapprocher le bracelet (de 3 à 4 centimètres) du terminal compatible disponible chez le commerçant pour réaliser la transaction, et ce sans saisie du code confidentiel et à hauteur des plafonds autorisés.