Wizzair connecte Varsovie à Marrakech

La compagnie aérienne low-cost « Wizzair » lancera à partir du 17 décembre, une liaison directe entre Varsovie et Marrakech. Le lancement de ce nouveau vol intervient après une rupture de deux années à cause du Covid-19.

Ce nouveau vol Varsovie – Marrakech sera opéré à raison de deux vols par semaine, le Lundi et le Vendredi avec un départ de l’aéroport Varsovie Chopin à 12h35 pour une arrivée à 17h30 à l’aéroport Marrakech Menara.

Tous les vols wizzair sont opérés par des Airbus A320 de 180 sièges ou des Airbus A321 avec 230 sièges.

Cette liaison directe est le résultat d’un partenariat et d’un contrat signé entre l’Office National Marocain du Tourisme et la compagnie Hongroise Wizzair qui couvrira la saison Hivernale de 2021/2022 jusqu’à la fin du mois de Mars 2022 avec possibilité de reconduction pour la saison été 2022.

Le lancement de ce nouveau vol vers Marrakech intervient après une rupture de deux années à cause du Covid-19, la compagnie Wizzair revient ainsi pour redémarrer la liaison entre Varsovie et la ville ocre.

Cette ligne directe à partir de Varsovie rendra la destination Marrakech plus proche aux touristes polonais et permettra de drainer une clientèle plus diversifiée avec la possibilité de développement du MICE et City Break sur Marrakech au départ de la Pologne.

La réouverture de cette desserte sur Marrakech, renforcera la présence de la destination Maroc sur le marché Polonais ainsi qu’au niveau de l’Europe de l’Est, considéré comme l’un des plus importants marchés émergents.