Walid Regragui avant Maroc-Croatie : «Il y a une troisième place à aller chercher…»

Le sélectionneur de l’équipe nationale s’est exprimé ce vendredi matin en conférence de presse, à la veille de la «petite finale» qui opposera samedi à 16h le Maroc et la Croatie. Compte-rendu.

C’est un Walid Regragui calme et posé qui s’est présenté devant la presse internationale, ce vendredi matin, accompagné de l’ailier des Lions de l’Atlas, Zakaria Aboukhlal.

Visiblement encore marqué par la défaite du Maroc face à la France en demi-finale, Regragui a déclaré : «C’est la plus mauvaise finale à jouer. On est déçu de pas jouer la vraie finale. C’est compliqué d’enjoliver ce match de classement».

«On a pris un coup de massue derrière la tête» a-t-il reconnu. Mais, a-t-il ajouté, «il y a troisième place à chercher, on veut finir sur le podium. On sait que ça ne va pas être un match facile contre les Croates».

Sur l’état d’esprit qui anime les joueurs de la sélection, le coach s’est montré rassurant. «On a essayé de nettoyer les têtes après cette défaite face à la France. Les joueurs ont encore faim et ont envie de bien terminer. Ce serait bien de ramener une médaille à la maison. On fait partie des 4 meilleures équipes au monde, ça aide à repartir de l’avant… », a-t-il affirmé.

«Romain Saïss sera out pour le match, on ne prendra pas de risques avec lui», annonce a par ailleurs annoncé Walid Regragui qui en a profité pour rendre un vibrant hommage à Luka Modric.

«On va aligner la meilleure équipe possible. On a un bon effectif, j’ai confiance en mes joueurs et ceux qui entreront, donnerons le maximum», a assuré le sélectionneur.

Évoquant la polémique sur l’arbitrage en demi-finale et le recours déposé par la Fédération, Regragui a rappelé que la FRMF ne fait que fait son travail. «Quand il y a des erreurs d’arbitrages, il faut les signaler comme le font toutes les fédérations. La France l’a fait après son match contre la Tunisie. Surtout que l’erreur amène un jaune à Sofiane Boufal. Mais ça n’enlève rien à la victoire de l’équipe de France».