Voyager en train et continuer en voiture : Carmine a une solution pour cela, elle est 100% digitale

Carmine vient d’annoncer un partenariat stratégique avec le groupe ONCF : les usagers du train peuvent désormais réserver un véhicule Carmine et en disposer dès leur arrivée à la gare. Ils auront la possibilité d’utiliser en toute liberté la voiture Carmine pour leurs besoins de déplacements, d’une heure, plusieurs heures ou quelques jours et pourront ensuite restituer le véhicule à la gare, juste avant leur trajet de retour en train.

Ce service « Train + Auto » permet d’avoir accès à un véhicule en libre-service à la demande, en le réservant à l’avance de manière simple et rapide grâce à la plateforme Carmine 100% digitalisée. Les clients ONCF bénéficient par ailleurs d’une offre préférentielle qui leur accorde 2 heures gratuites ainsi qu’une réduction de 10% sur toutes les recharges entre 300 et 1000 dirhams.

Les voitures Carmine peuvent être, d’ores et déjà, récupérées dans les gares de Casa Voyageurs, Casa Port, Ain Sebaa, l’Oasis, Rabat-Agdal, Tanger-Ville et Marrakech.

Pour s’inscrire au service Train + Auto, il suffit de se rendre sur la page https://www.oncf-voyages.ma/voitures-libre-service/ ou de s’adresser aux opérateurs présents dans les gares.

Une fois abonné au service Carmine, le voyageur peut faire une réservation directement sur l’application Carmine, déverrouiller la voiture, et disposer de son temps de réservation pour utiliser le véhicule avant de le ramener à son emplacement initial à la fin du trajet.

Des véhicules en libre-service sont mis à disposition des usagers pour une heure, quelques heures ou plusieurs jours, avec un parking garanti, et des tarifs imbattables, à partir de 30 dhs/heure ou 300 dhs/jour, carburant et assurances inclus.

Carmine est présent dans Casablanca et Rabat via de nombreuses autres stations, en plus des gares ONCF précitées, réparties à travers ces deux villes et qu’il est possible de localiser sur l’application disponible sur iOS et Android.

Ce service innovant est très pratique aussi bien pour les déplacements professionnels ou de loisirs, urbains ou en dehors de la ville.