Volcan en éruption aux Canaries : évacuation massive de la population locale

Les autorités de l’archipel canarien ont accéléré l’opération d’évacuation d’entre 5 000 et 10 000 personnes suite à l’éruption, dimanche après-midi, du volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma.

L’évacuation a été rendue obligatoire dans une dizaine de communes placées en alerte maximale et plusieurs refuges temporaires ont été mis en place.

L’éruption volcanique sur l’île de La Palma n’a jusqu’à présent causé aucune perte humaine ni aucun dommage personnel, mais elle a déjà touché 8 maisons, a expliqué le président du Conseil insulaire de La Palma, Mariano Hernández Zapata, lors d’une conférence de presse, tenue dimanche soir.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui s’est rendu à La Palma pour suivre la situation, a fait part de l’engagement et du soutien de l’exécutif pour que « toutes les pertes matérielles « soient restituées le plus rapidement possible ».

Les ressources et les services nécessaires ont été déployés pour venir en aide à la population locale, a-t-il ajouté.

Sous haute surveillance depuis une semaine en raison d’un énorme regain d’activité sismique, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption de manière inattendue dimanche après-midi.

Selon des images diffusées par la télévision régionale canarienne, de grandes colonnes de fumées, de cendres et des jets de lave s’échappaient du volcan.

Plusieurs milliers de séismes de basse magnitude, allant jusqu’à près de 4 sur l’échelle de Richter, ont été ainsi enregistrés depuis samedi dernier par l’Institut volcanologique des Canaries.