Voitures électriques : Tesla va rappeler plus de 100 000 véhicules

Le constructeur de voitures électriques Tesla a décidé de rappeler 107 293 véhicules en Chine à partir du 23 mai en raison de risques pour la sécurité, a indiqué lundi l’Administration chinoise de contrôle du marché.

La décision, prise par Tesla (Shanghai) Co., Ltd., concerne les véhicules Model 3 et Model Y produits en Chine entre le 19 octobre 2021 et le 26 avril 2022, selon une déclaration déposée auprès de l’Administration.

Un défaut lié à l’écran tactile central pendant la charge rapide peut entraîner des dysfonctionnements et poser des risques pour la sécurité, précise la déclaration.

L’entreprise a promis d’effectuer des mises à jour logicielles gratuites sur les véhicules rappelés afin de corriger le problème.