Voiture électrique:  Le plus grand réseau de bornes de recharge rapides au Maroc est déployé dans les stations Afriquia

AFRIMOBILITY, acteur majeur du secteur de la mobilité électrique, déploie le 1er réseau de bornes de recharge rapides FASTVOLT au niveau du Royaume. En effet, la marque développe actuellement le réseau le plus dense en bornes de recharge rapides avec des bornes de 50KW sur l’axe Tanger-Agadir pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables et contribuera ainsi fortement à stimuler le développement du secteur de la mobilité électrique et écoresponsable en Afrique. AFRIMOBILITY affirme ainsi sa position de précurseur dans ce domaine et ce à travers une vision intégrale qui d’une part couvre la commercialisation des solutions de recharges via une application mobile qui sera mise à disposition des utilisateurs. L’opérateur propose également les services relatifs à l’installation, la gestion, la maintenance des bornes ainsi que le SAV et la formation du personnel.

Aujourd’hui, les bornes de recharge rapides de dernière génération plébiscitées par de plus en plus d’utilisateurs de véhicules électriques à travers le monde et déployées par FASTVOLT au Maroc, présentent de nombreux avantages comme une recharge rapide en seulement 30 minutes (pour 80% d’autonomie) et des bornes de recharge disponibles à travers le réseau AFRIQUIA. Ce service est disponibles sur les principaux axes autoroutiers du Maroc du nord au sud. Autre avantage, une application dédiée pour localiser les bornes rapides les plus proches, organiser et réserver. On peut, de même, faire la recharge de son véhicule tout en suivant sa consommation et l’historique de ses derniers

rechargements. Le choix des premiers emplacements des bornes de recharge rapide s’est fait en concertation avec les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides dont le nombre ne cesse de croître d’année en année.

Ces emplacements stratégiques répondent aux attentes des conducteurs de véhicules électriques en leur garantissant l’autonomie de conduite sur les principaux axes lors de leur déplacement.

En effet, la principale crainte des utilisateurs de véhicules électriques était de tomber en panne sur la route. Avec ce réseau de bornes, cette crainte est définitivement dissipée. Par ailleurs, AFRIMOBILITY poursuit sa stratégie de croissance en développant, conjointement avec l’IRESEN, la première borne de recharge rapide 100% marocaine (de 60kW à 100kW) dont la production et la commercialisation à large échelle est prévue courant 2022, répondant ainsi à un besoin de plus en plus présent sur le marché national.

Selon Moulay Hafid Amrani, directeur Général de AFRIMOBILITY, : << AFRIMOBILITY sera le premier acteur marocain à mettre en place un réseau aussi dense de bornes de recharge rapides au Maroc, et nous sommes très heureux de contribuer au développement des infrastructures de recharges de notre pays afin de préparer au mieux la transition énergétique en cours et généraliser l’utilisation de véhicules électriques écologiques ». Avant d’ajouter : Nous avons fait le choix d’être les premiers à investir ce segment afin de créer une dynamique globale et encourager l’ensemble des acteurs de l’écosystème à nous suivre, afin de construire un vaste réseau de bornes de recharge étendu sur l’ensemble du territoire.>>