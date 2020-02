Visa For Music… septième

La 7ème édition de Visa For Music, marché professionnel et festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, aura lieu du 18 au 21 novembre à Rabat.

Cette année, 30 artistes seront sélectionnés par le jury et dont les noms n’ont pas encore été dévoilés. Des artistes électro (DJs/ VJs) seront également sélectionnés pour se produire lors des after-midnight showcases.

L’appel à candidatures pour la sélection officielle est ouvert et la date limite de soumission des candidatures est fixée pour le 31 mars prochain, précise le communiqué des organisateurs.

Dans un format court – showcase de 40 minutes – destiné avant tout aux professionnels, les artistes pourront donner à voir ce qu’ils font mieux et de plus représentatif de leur création, dans des conditions live en public, relève la même source.

Né du paradoxe du formidable dynamisme de la création artistique en Afrique et au Moyen-Orient d’un côté, mais de l’absence de visibilités de ses artistes de l’autre, Visa For Music s’est donné comme mission de leur offrir une tribune d’expression, ajoute-t-on de même source, notant que cet événement fédérateur est aujourd’hui une incroyable plateforme qui favorise les opportunités de rencontres et contribue à donner la visibilité et la place qu’ils méritent aux artistes du continent.

Il s’agit également, selon les organisateurs, d’un événement d’envergure nationale et internationale qui a l’ambition de confirmer son rôle de rendez-vous incontournable pour les artistes et les professionnels de la filière musicale venus du monde entier : agents, maisons de disque, programmateurs, institutions culturelles et fondations, médias et formateurs, etc.

