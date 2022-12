Vidéo. Akdital entre en bourse: Interview avec Rochdi Talib, PDG du groupe

A la veille de l’introduction en bourse du groupe Akdital, son PDG Rochdi Talib, revient pour La Vie éco sur les raisons de cette IPO et les ambitions du groupe.

Akdital, l’un des groupes majeurs de la santé au Maroc, est présent dans 6 villes avec 17 établissements et un cumul de 1.822 lits, et emploie plus de 3.000 collaborateurs.

Le mercredi 14 décembre 2022, le PDG du groupe Rochdi Talib, sonnera la cloche de la bourse de Casablanca. Dans cet entretien, il revient pour La Vie éco sur les raisons de cette IPO et nous livre sa vision du secteur, les perspectives de croissance et la particularité du secteur privé de la santé au Maroc.