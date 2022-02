Vers le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et la Pologne

L’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun a tenu, mercredi à Varsovie, une séance de travail avec le PDG de l’agence polonaise pour l’investissement et le commerce, Krzysztof Drynda consacrée aux moyenx à mettre en œuvre pour booster les échanges commerciaux entre le Maroc et la Pologne.

Selon un communiqué de l’ambassade, cette réunion, à laquelle ont pris part la directrice-adjointe de l’agence polonaise pour l’investissement et le commerce Agnieszka Ciećwierz et la consultante de la région Afrique et Moyen-Orient au centre polonais d’export, Marta Teperska, a été l’occasion pour mettre en relief la dynamique enclenchée en matière commerciale au plan bilatéral comme témoigne le nombre croissant d’entreprises polonaises très intéressées par l’investissement au Maroc.

M. Drynda a salué la réussite de la mission économique d’entreprises polonaises lors de sa visite au Maroc en septembre dernier, soulignant que l’Agence polonaise pour l’investissement et le commerce apporterait le soutien nécessaire pour maintenir cette dynamique croissante des entreprises polonaises qui veulent s’installer dans le Royaume. Le responsable polonais a annoncé, à cette occasion, la prochaine ouverture d’une société polonaise au Maroc, le but étant de dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux.

M. Atmoun a rappelé à ses interlocuteurs les opportunités d’affaires au Maroc, en particulier dans les provinces du sud du Royaume, en tant que hub et porte vers l’Afrique, lesquelles connaissent un essor économique remarquable.

Les perspectives de partenariat, la coopération bilatérale et le rôle de la diplomatie dans le renforcement et la consolidation des liens entre les opérateurs économiques dans les deux pays ont été examinés également lors de cette réunion, ajoute la même source.