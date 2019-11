Vapotage : vent de panique aux Etats-Unis

Le bilan s’élève à 39 décès et plus de 2 000 cas de lésions pulmonaires associées au vapotage aux Etats-Unis.

Plus de 2 000 cas de lésions pulmonaires associées au vapotage ont été signalés aux Etats-Unis, selon les données publiées jeudi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) qui font état de 39 décès liés à cette mystérieuse épidémie.

Jusqu’à mardi, le CDC a confirmé 2.051 cas probables de lésions pulmonaires associées à l’utilisation de cigarettes électroniques depuis le début de l’épidémie au début de l’année. Ces cas ont été signalés dans tous les Etats sauf l’Alaska, y compris le District de Columbia.

Ce chiffre est en augmentation de 163 cas par rapport à la semaine dernière, la propagation de la maladie ayant ralenti depuis son apogée.

Le CDC a également confirmé 39 décès dans 24 États, soit deux nouveaux cas par rapport à la semaine dernière.

La plupart des patients qui ont signalé des symptômes étaient des hommes, âgés de 17 à 75 ans.

Plusieurs agences fédérales, notamment le CDC, la US Food and Drug Administration, les départements de la santé des Etats et locaux et d’autres partenaires cliniques et de santé publique poursuivent leurs recherches sur l’éclosion de ces lésions pulmonaires associées à l’utilisation de produits de cigarette électronique.

La cause spécifique de cette maladie reste inconnue, mais le CDC affirme que tous les patients avaient des antécédents d’utilisation de produits de cigarette électronique et que la plupart avaient utilisé des produits contenant du tétrahydrocannabinol ou THC, le principal composant psychoactif du cannabis.

(Avec MAP)