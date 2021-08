Vaccination anti-COVID-19: Le Maroc en tête des pays africains

Le Maroc arrive en tête des pays africains ayant administré le plus de dose de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Jusqu’à jeudi, 70,6 millions des 103 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 acquises par les pays africains ont été administrées, a précisé CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.

Le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria et la Tunisie ont acquis et administré le plus de doses de vaccins anti-COVID-19 à leurs populations respectives, souligne CDC Afrique, notant que le Royaume a jusqu’à présent administré 24,7 millions de doses de vaccins anti-COVID-19.

A ce jour, 1,58% de la population africaine a été entièrement vaccinée, précise la même source.

CDC Afrique indique que jusqu’à jeudi après-midi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le Continent a atteint 6.866.597 avec 174.054 décès et 6.016.902 guérisons.