« Vacances pour tous » : près de 250 000 bénéficiaires en 2022

Près de 250.000 enfants bénéficieront du programme national « Vacances pour tous » au titre de l’année 2022, et ce après deux ans d’interruption dictée par le contexte de pandémie Covid-19.

Initiée conjointement par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCV), l’édition 2022 devra tirer profit du programme « Awrach » visant à générer 250.000 emplois directs, afin d’assurer une meilleure qualité d’encadrement et de diversifier les programmes d’animation au sein des colonies de vacances.

Le programme s’articule autour de plusieurs axes, notamment une offre de prestations de qualité diversifiées, l’élargissement du nombre des bénéficiaires, le ciblage des enfants relevant des zones rurales, ainsi que l’adoption d’une approche participative de gestion.

Il s’agit aussi de programmer des colonies fixes et des activités de proximité pour les enfants (07-15 ans), des forums et des activités pédagogiques pour les jeunes (15-18 ans), des universités des jeunes (18-25 ans), des sessions de formation et des rencontres d’études (à partir de 18 ans et plus).

Côté infrastructures, le programme 2022 prévoit, en plus des prestations d’assurance au profit des bénéficiaires, la mise en service des colonies de vacances « nouvelle génération », l’extension du réseau de colonies en coordination avec les élus et les collectivités territoriales, ainsi que l’amélioration de la restauration.

Il sera en outre procédé à la mise en place de nouveaux plans qui tiennent compte des normes en vigueur dans la construction d’installations scolaires au sein des colonies, et la création d’espaces supplémentaires et de centres régionaux de formation pédagogique.