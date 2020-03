Urgence sanitaire : « l’attestation exceptionnelle de circulation » sera distribuée à tous les domiciles du Royaume

Les agents et auxiliaires de l’autorité procèderont à la distribution de « l’attestation exceptionnelle de circulation » à tous les domiciles du Royaume, dans le cadre de « l’état d’urgence sanitaire » et la restriction de la circulation déclarée à partir de ce vendredi à 18h00, a affirmé le ministère de l’Intérieur.

Dans une déclaration à la presse, le gouverneur Laaroussi Baloua, directeur de la sécurité et de la documentation au ministère de l’Intérieur, a souligné qu' »à partir du vendredi matin, il est procédé à la distribution de cette attestation auprès de toutes les maisons par les agents et auxiliaires de l’autorité ». Il a affirmé que tous les citoyens sont appelés à présenter ce document aux agents chargés du contrôle qui seront déployés dans les différentes rues et avenues.

Le ministère de l’Intérieur, a-t-il dit, a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération de distribution, dans les délais impartis.

L’autorisation de déplacement exceptionnelle est également disponible sur le site: http://covid19.interieur.gov.ma/ que le ministère a consacré à cet effet.

(Avec MAP)