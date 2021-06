Université Ibn Tofaïl de Kénitra : Lancement d’une formation sur l’évaluation des politiques publiques

Le déploiement du « BCURE » (Building Capacity to Use Research Evidence), un programme développé par la Harvard Kennedy School, intervient dans le prolongement de la formation des formateurs dans ce domaine (23 mars/02 avril 2021), ayant permis de former un vivier de formateurs nationaux à même d’intervenir dans des établissements d’enseignement supérieur sur cette question.

Ce programme, qui ciblera essentiellement les doctorants, les étudiants du master et de formation continue, s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Initiative d’appui à l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du travail au Maroc, l’une des composantes de l’activité “Emploi” relevant du programme de coopération “Compact II” entre le Royaume et les États-Unis.

Cette initiative vise le renforcement des capacités nationales (partenaires institutionnels, experts et professionnels) en matière d’évaluation et de production et d’utilisation des preuves et des données scientifiques les plus fiables dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques d’emploi et du marché du travail, indique un communiqué conjoint.

A terme, l’initiative ambitionne d’améliorer l’efficacité et les impacts de ces politiques, de relever les défis du marché du travail en termes de création et de maintien dans l’emploi et de promouvoir la culture de l’utilisation des preuves dans les politiques publiques de manière plus durable, au niveau des institutions gouvernementales et non gouvernementales.

Le programme “Compact II” est financé par le gouvernement américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.