Une succursale du laboratoire pharmaceutique Laprophan voit le jour à Laâyoune

Cette nouvelle succursale qui a été inaugurée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, en présence de consuls généraux accrédités à Laâyoune, a pour mission de promouvoir les meilleurs soins de santé, contribuer activement à l’innovation thérapeutique et permettre l’accès le plus rapide à des traitements fiables et innovants.

Lors de l’inauguration, deux conventions cadre de coopérations ont été signées respectivement entre le groupe Laprophan et l’Université Ibn Zohr et la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, en vue de développer la recherche scientifique et clinique au service de l’innovation thérapeutique.

Rappelons que Laprophan est une entreprise pharmaceutique nationale qui opère dans le secteur du médicament depuis 1949. Elle se distingue par une longue tradition de recherche et détient 5 produits commercialisés, correspondant à 500 brevets enregistrés dans plus de 100 pays.

Laprophan est également un acteur incontournable dans la santé au Maroc avec un large portefeuille de plus de 400 médicaments couvrant plusieurs aires thérapeutiques.