Une première chirurgicale à l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura

Reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D. Voilà, c’est l’intervention de chirurgie maxillo-faciale, réalisée par Pr Kounimba Coulibaly à l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI, s’appuyant sur les dernières avancées d’ingénierie médicale.

L’exérèse chirurgicale de la tumeur ainsi que d’une partie de l’os de la mandibule s’avérait nécessaire pour le traitement d’une patiente souffrant d’une tumeur au niveau de la région mandibulaire.

La reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D est une technologie qui permet aux cliniciens de développer une chirurgie sur mesure et qui a permis, en l’occurrence pour le cas de cette patiente, de conserver sa morphologie faciale et garder sa motricité tout en réduisant la durée chirurgicale, le risque d’infection nosocomiale et en favorisant une récupération rapide pour la patiente.