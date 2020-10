Une nouvelle stratégie en préparation pour l’artisanat sur la période 2021 – 2030

A en croire la ministre, cette stratégie, qui se prépare en partenariat avec les chambres de l’artisanat et la Fédération des entreprises d’artisanat et d’autres parties prenantes du secteur, comprend des mesures prioritaires pour le secteur, en vue de préserver le tissu économique et les postes de travail. « Le ministère, à la lumière des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, a mis en œuvre des mesures urgentes concernant la commercialisation, le financement et l’appui des métiers » affirme Mme Fettah.