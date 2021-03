Une Marocaine nommée « Young Global Leader » du World Economic Forum 2021

La Directrice de la Business Unit « Afrique » de Mazars au Maroc, Sanae Lahlou, a été nommée « Young Global Leaders » (YGL) du World Economic Forum 2021, et intègre ainsi une communauté internationale de leaders engagés dans la transformation du monde, dont des Chefs de gouvernements et hauts fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises innovants, des lauréats du Prix Nobel, et des activistes de renom.