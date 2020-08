Une grande dame nous a quittés

Une triste nouvelle pour le public marocain. Tout au long de la semaine passée, les médias nationaux revenaient sans cesse sur cette perte cruelle et relataient sa carrière et sa biographie. Ses débuts remarqués dans le théâtre vont la propulser vers la télévision et le cinéma avec le même degré de succès ascendant. Profil reconnaissable entre tous, par son allure et son attitude, elle a fasciné l’ensemble du public marocain. Actrice, comédienne, avant de devenir ministre de la culture, Touria Jabrane a fait tant de parcours à travers une immense carrière qui fait autant de souvenirs indélébiles. Si elle est parmi les seules actrices à conquérir précocement une telle liberté de mouvement, sa détermination a certainement été un exemple pour les générations suivantes. Ses confrères et consœurs et les réalisateurs et autres metteurs en scène qui l’ont côtoyée se souviennent d’une femme de caractère. Touria a donné du talent à tous ceux qui ont travaillé avec elle. Elle était aimée par son entourage pour son incroyable modestie et sa capacité d’adaptation. Il n’y a qu’à lire les nombreux commentaires et les vibrants hommages sur tous les réseaux sociaux. Repose en paix Touria, tu fais désormais partie de la mémoire artistique du Maroc, pour toujours.