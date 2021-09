Une double vaccination contre la grippe et la Covid-19 ne représente aucun risque

A l’instar de l’année précédente, les individus sujets à des pathologies chroniques notamment le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques et les personnes âgées de plus de 60 ans, devraient se protéger contre la grippe saisonnière à travers la vaccination, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

A cet égard, M. Afif, qui est également président de la Fédération nationale de la santé (FNS), a rappelé qu’en 2020 et grâce à une prise de conscience et à la multiplication des mesures barrières, dont le port de masque, la distanciation, le lavage fréquent des mains avec une solution savonneuse ou du gel hydroalcoolique, les cas de grippe avaient diminué. Dans son bulletin du mardi sur la situation épidémiologique Covid-19, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.411.909 et celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’est élevé à 17.764.370.