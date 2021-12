Une approche participative pour développer la ville de Tamesna

Al Omrane et ses partenaires coorganisent avec l’ensemble des acteurs institutionnels et opérationnels de la ville de Tamesna, ainsi que la société civile, le Forum de convergence avec des ateliers sur la réflexion sur le plan d’aménagement de la ville.

Cette approche créative permet de mettre autour de la table l’ensemble des parties prenantes pour un développement harmonieux de la ville.

Pendant la journée du 25 décembre, les participants ont planché sur les moyens de renforcer le volet économique et l’investissement, l’habitat et les équipements, la gouvernance et mobilité.

La ville de Tamesna qui connait une dynamique importante, accueille aujourd’hui plus de 56 000 habitants intramuros, c’est-à-dire sur 840 hectares et plus de 85000 autour de la grande couronne.

Disposant aujourd’hui d’équipements de proximité plus que suffisant pour ses habitants et ceux des environs, l’implantation d’espaces verts et de sports et de loisirs contribuent à en faire une ville agréable.

Plus encore, pour s’inscrire dans le cadre d’une ville intégrée, l’activité économique prend une place prééminente. La zone industrielle située à l’entrée de la ville qui fait partie de 250 HA déjà programmé par le plan d’aménagement à côté de la futur Cité des métiers et des compétences (CMC), accueille déjà une quarantaine de lots industriels dont3 destinés à des équipements d’accompagnement à savoir un équipement d’intérêt général, une mosquée et une gare routière.

Constituant un projet structurant pour la ville et la région, cette zone industrielle revêt une importance stratégique pour l’équilibre de la ville en assurant un développement économique et social de la ville dans la mesure où elle contribue à la croissance en matière d’investissement de la région Rabat-Kenitra avec 363,24 millions de dirhams et en générant un nombre important d’emplois, environ 1700 emplois à créer.

Développer dans une approche accessibilité, les voies répondent aux normes sur ce plan. La ville même si elle dépend toujours de la commune rurale de Sidi Yahia qui a d’ailleurs bénéficié d’un programme de mise à niveau, dispose de plusieurs postes de polices veillant ainsi sur la sécurité des biens et des personnes. La ville a néanmoins et l’ensemble des parties prenantes au Forum l’ont rappelé, a besoin d’importants efforts pour une meilleure mobilité tant au niveau de la ville que vers les zones limitrophes.