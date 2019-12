Un Réseau des femmes leaders africaines lancé au Maroc

Ce réseau qui vise l’autonomisation des femmes et le renforcement de leur contribution au changement dans le continent, a été lancé officiellement au Maroc, au cours d’une cérémonie tenue mardi 17 décembre à Casablanca.

En présence de femmes de divers horizons, il a été procédé à la présentation des objectifs de cette initiative qui ambitionne de mettre en avant le rôle de la femme dans la transformation économique du continent et sa nécessaire intégration financière, deux facteurs à même d’en faire un acteur majeur du développement national.

La ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille, Jamila El Mossali, a rappelé, à cette occasions, la viabilité de l’expérience accumulée par le Maroc en matière de promotion et de protection des droits des femmes, à l’image de l’augmentation significative de leur représentativité au sein des institutions politiques.

Au plan économique, le Maroc œuvre de pied ferme pour la consolidation l’autonomisation des femmes à travers l’amélioration de leurs conditions matérielles et la mise en place d’activités génératrices de revenus en leur faveur, signalant que sur les 22 mille coopératives que compte le pays, près de 3 000 sont dirigées par une femme.

Elle a, à ce propos, invité toutes celles et tous ceux ayant une expérience dans le monde des affaires à aider et à accompagner davantage de femmes à conquérir le monde de l’entrepreneuriat et à monter leurs propres projets.

« Pour son premier mandat, la Section Maroc place, tout en se conformant au plan d’action au niveau continental, en tête de ses priorités, le renforcement du pouvoir économique des femmes », s’est engagée la présidente du Réseau au Maroc, Nabila Freidji.

Après le lancement du Chapitre national du Maroc, les membres du Réseau vont s’atteler sur un plan d’action s’articulant autour de l’autonomisation économique des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes, l’inclusion financière et l’échange au nouveau continental via le business.

Le Réseau a été lancé, en juin 2017 à New York, au terme d’un forum de haut niveau sur les femmes leaders pour la transformation de l’Afrique, à l’initiative de la Commission de l’Union africaine, de l’ONU Femmes et du gouvernement allemand.

(Avec MAP)