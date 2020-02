Un plan de riposte au Coronavirus voit le jour

Mis en place par la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies, ce plan a pour objectif de prévenir l’introduction sur le territoire national du Coronavirus et détecter précocement les cas et contenir la propagation. Il vise aussi à organiser une réponse nationale adaptée du système de santé et à renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu de soins. Pour ce faire, les activités de veille ont été renforcées afin d’orienter la stratégie de riposte en cas de détection d’une infection. Un dispositif de prise en charge et de contrôle de l’infection devra permettre de transporter de manière sécurisée des cas possibles et la confirmation du diagnostic. En termes de gouvernance, un poste de coordination central a été créé en tant qu’organe opérationnel du Comité interministériel de gestion de crise. Au sein du ministère de la santé, un comité de pilotage a été créé.