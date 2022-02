Un nouvel uniforme pour les douaniers

Au delà de l’uniforme réglementaire, le décret vise également à améliorer les conditions de travail des agents de l’ADII et leur fournir les moyens et équipements nécessaires pour exercer leurs fonctions. Il s’agit aussi d’accompagner les nouveautés juridiques qui impactent directement le travail de terrain des agents de l’ADII.

Concrètement, les dispositions de ce texte permettront notamment de fixer les règles liées au port d’un uniforme réglementaire et ses signes distinctifs et ce, pour concrétiser les particularités qui caractérisent la nature des missions attribuées à l’ADII.

Il est aussi question d’adapter le système de l’uniforme réglementaire, ses signes distinctifs et ses caractéristiques avec les besoins modernes, lesquels dictés par l’évolution rapide de l’environnement de l’ADII et l’élargissement graduel de son champ d’intervention, y compris l’ajout de matériels de protection de la santé et de la sécurité des douaniers dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions à caractère sécuritaire, en matière de lutte contre les délits transfrontaliers et le contrôle de biens à double usage.