Un nouvel abattoir communal à Guercif

Les travaux de construction et d’équipement du nouvel abattoir communal de Guercif ont pris fin, pour un coût total de 10 millions de dirhams (MDH).

Un communiqué de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) indique que ce projet, financé par l’Agence en partenariat avec la préfecture de la province de Guercif, s’inscrit dans le cadre du plan de développement provincial de l’APDN.

Cette structure, construite sur une superficie de 3.080 m2, comprend l’ensemble des dépendances modernes nécessaires comme des unités de réfrigération, de stockage et d’abattage, en plus d’un incinérateur et d’une station de traitement des eaux usées.

Le nouvel abattoir, d’une capacité de 160 têtes d’ovins et de 20 têtes de bovins par jour, a été construit et équipé dans le respect de l’ensemble des normes de sécurité sanitaire préconisées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), affirme le communiqué.

Cet abattoir permettra de couvrir les besoins de la ville de Guercif et des environs en viandes de haute qualité et de créer des postes d’emploi, en plus de l’augmentation des recettes financières de la commune de Guercif qui s’occupera de la gestion de cette unité, assure la même source, précisant que cette structure doit entrer en services dans les prochains jours.

(Avec MAP)