Un consulat général des Comores à Laâyoune

La cérémonie d’inauguration de ce consulat général a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine.

Dans une déclaration à la presse, le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune a noté que l’ouverture par son pays d’un consulat général à Laâyoune, « capitale du Sahara marocain », constitue un « honneur » pour l’Union des Comores.

« L’ouverture de ce consulat vient confirmer la marocanité du Sahara et les liens fraternels entre nos deux pays », a-t-il dit.

Le diplomate comorien Souef Mohamed El Amine a invité tous les pays africains à suivre l’exemple de son pays et à ouvrir des représentations diplomatiques dans les villes du Sahara marocain.

« Je souhaite que d’autres pays amis et frères du Maroc suivent l’exemple de l’Union des Comores pour démontrer leur solidarité et fraternité envers nos frères marocains ainsi que leur reconnaissance pour tout ce que le Royaume du Maroc apporte à nos pays et partout en Afrique », a-t-il déclaré.

Rappelons que la Côte d’Ivoire avait aussi ouvert, en juin dernier, un consulat honoraire à Laâyoune. La Gambie a annoncé récemment la prochaine ouverture d’un consulat à Dakhla.

(Avec MAP)